Пожалуйста. Срочно. Составить и решить уравнение к задаче. Из пункта А в пункт В вышла моторная лодка со скоростью 20км/ч. Спустя 2 часа вслед за ней вышла вторая лодка со скоростью 24км/ч. Найти расстояние между пунктами А...

Математика

Пожалуйста. Срочно. Составить и решить уравнение к задаче. Из пункта А в пункт В вышла моторная лодка со скоростью 20км/ч. Спустя 2 часа вслед за ней вышла вторая лодка со скоростью 24км/ч. Найти расстояние между пунктами А и В, если известно, что в пункт В они прибыли одновременно.

Автор: Гость