Пожалуйста. Срочно. Составить и решить уравнение к задаче. Из пункта А в пункт В вышла моторная лодка со скоростью 20км/ч. Спустя 2 часа вслед за ней вышла вторая лодка со скоростью 24км/ч. Найти расстояние между пунктами А...

Математика
Пожалуйста. Срочно. Составить и решить уравнение к задаче. Из пункта А в пункт В вышла моторная лодка со скоростью 20км/ч. Спустя 2 часа вслед за ней вышла вторая лодка со скоростью 24км/ч. Найти расстояние между пунктами А и В, если известно, что в пункт В они прибыли одновременно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время первого = Х время второго = Х-2 расстояние одинаковое, значит 20*Х=24*(Х-2)
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