Уточните значение данных слов и запишите их в сочетании с подходящими по смыслу п??илагательными.Выделити окончание прилагательных. Мужской род:рояль,миндаль,шампунь,тюль,вестибюль,календарь,янтарь,табель,кабель. Женский род:...

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Уточните значение данных слов и запишите их в сочетании с подходящими по смыслу п??илагательными.Выделити окончание прилагательных. Мужской род:рояль,миндаль,шампунь,тюль,вестибюль,календарь,янтарь,табель,кабель. Женский род:вуаль,шаль,бандероль,фасоль,мозоль,моль,сирень,тень,фланель,вермишель.

Автор: Гость