Уточните значение данных слов и запишите их в сочетании с подходящими по смыслу п??илагательными.Выделити окончание прилагательных. Мужской род:рояль,миндаль,шампунь,тюль,вестибюль,календарь,янтарь,табель,кабель. Женский род:...
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Уточните значение данных слов и запишите их в сочетании с подходящими по смыслу п??илагательными.Выделити окончание прилагательных. Мужской род:рояль,миндаль,шампунь,тюль,вестибюль,календарь,янтарь,табель,кабель. Женский род:вуаль,шаль,бандероль,фасоль,мозоль,моль,сирень,тень,фланель,вермишель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М.род: старый рояль(окончание ый); лечебный миндаль(окончание ый); тонкий тюль(окончание ий); новогодний календарь(окончание ий); разбитый янтарь(окончание ый); учетный табель(окончание ый);подключенный кабель(окончание ый). ж.род:сиреневая вуаль(окончание ая),дорогая шаль(окончание ая),чужая бандероль(окончание ая),открытая фасоль (окончание ая), натертая мозоль(окончание ая),приставучая моль(окончание ая),цветущая сирень(окончание ая),ночная тень(окончание ая),шерстяная фланель(окончание ая), сваренная вермишель(окончание ая)
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