Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу вышли две группы ту??истов и встретились через 2 ч. Одна группа двигалась со скоростью 4 км/ч, вторая - 5 км/ч. Какое расстояние между населенными пунктами? (Как напи...
Математика
Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу вышли две группы ту??истов и встретились через 2 ч. Одна группа двигалась со скоростью 4 км/ч, вторая - 5 км/ч. Какое расстояние между населенными пунктами? (Как напиcать условие?)
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