Сравни как одевались крестьяне и бояре на руси

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Все различия состояли в качестве пошива и дороговизне материалов отделки и тканей. На Руси исподняя одежда называлась зипуном, как у царей, так и у крестьян. Это было узкое и короткое платье, которое едва достигало колен. У людей простых и небогатых зипуны изготовлялись в основном из сермяги или крашеницы. Состоятельные и богатые могли позволить себе иметь зипун из легкой шелковой материи. Штаны и шаровары появились на Русской земле с приходом монголо-татар и прочно здесь закрепились. У бедняков порты изготовлялись из белого или крашеного холста, а также из сермяги, которая представляла собой грубую шерстяную ткань. Те, кто был побогаче носили зимой суконные штаны, а летом тафтяные или шелковые. У царей и бояр штаны были из тяжелых шелковых тканей разных цветов, преимущественно красного, малинового и желтого. На рубаху и штаны надевалась разного рода верхняя одежда. Простой народ одевался в толстые одежды: женщины в поневы, мужчины в зипуны - на Руси это самое древнее одеяние. Княжеская мантия называлась корзнем и представляла собой обыкновенный плащ без рукавов, который завязывался шнурком на шее. Любимым нарядом считался кафтан, который достигал до пят, а иногда только до икр, чтобы показать народу расшитые золотом сапоги. У богачей к кафтану пристёгивалось отложное ожерелье, расшитое золотом и усыпанное жемчугом. Зимой носили шубы. Это была самая нарядная одежда для русских, поскольку Россия всегда славилась своими мехами. Количество мехов и шуб говорило о богатстве хозяина. У бедняков шубы были овчинные, тулупы заячьи, а у людей среднего достатка - беличьи и куньи. У богачей шубы были собольи и лисьи. Пояс являлся обязательной частью любого древнерусского костюма: будь то костюм женский, мужской или детский. Пояс отражал социальный статус его владельца, а также был знаком воинского отличия. Он мог указывать на место воина в княжеской рати, его заслуги, принадлежность к какому-либо роду и, наконец, семейное положение. У богачей пояса были шелковые и плетеные золотом и серебром, бархатные и кожаные. Их украшали драгоценными камнями и жемчугом. Крестьяне носили кушаки, которые складывались в несколько раз. Непременным элементом одежды русского человека была шапка. Она была четырёх родов. Люди зажиточные носили маленькие шапочки, называемые тафьями, которые прикрывали одну только маковку. Такие шапочки расшивали шелком, золотом и жемчугом. Знатные особы дома носили ермолки и фески. Другой вид шапки, остроконечный, назывался колпак. Богачи делали колпаки из атласа, на околышек нанизывали жемчуг. На передней стороне колпака прикалывали золотую запонку. Небогатые крестьяне носили колпаки из сукна или войлока, зимой подбивали овчиною или каким-нибудь дешевым мехом. Третий род шапок был - четырёхугольная низкая шапка с меховым околышком из черной лисицы, соболя или бобра (смотря по деньгам) . Такие шапки носили дворяне, бояре и дьяки. Четвертый вид шапок назывался горлатными шапками. Их носили только князья и высшая знать. По шапке можно было определить принадлежность человека к социальному слою. Отсюда пошла и поговорка: "По Сеньке и шапка". Высокие шапки означали знатность породы и положение в обществе. Так что, как бы не одевался посадский человек, купец или крестьянин, он не смел надеть высокой шапки. Даже высота колпака соизмерялась с достоинством рода и богатством. Обувь простого народа представляла собой лапти из древесной коры. Лапти носили ещё в языческие времена. Кроме лаптей из коры, носили башмаки из прутьев лозы, тоже плетёные. Некоторые носили подошвы из кожи и подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки и четыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, у царей гвозди были серебряные