Найдите число х,для которого верно равенство: a) х+одна восьмая =три пятых

Математика
Найдите число х,для которого верно равенство: a) х+одна восьмая =три пятых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двадцать четыре сороковых минус пять сороковых ровно девятнадцать сороковых
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