Что можно увидеть было в Москве при Иване 3

Окружающий мир
Что можно увидеть было в Москве при Иване 3
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Автор: Гость
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Гость:
Боль, жестокость его правления. но в то же время справедливость 
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