Разделите указанные звуки на 2 группы ц, г, у, а, ш, с, й, и, з.одну из выделенных тобой групп можно разделить еще на две группы.Преложи два способа того, как это можно сделать. Способ 1). 1........2....... способ 2) 1.......2....

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Разделите указанные звуки на 2 группы ц, г, у, а, ш, с, й, и, з.одну из выделенных тобой групп можно разделить еще на две группы.Преложи два способа того, как это можно сделать. Способ 1). 1........2....... способ 2) 1.......2.......
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на согласные и гласные .1- ц, г, ш, с, й, з 2- у,а
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