Определить работу совершаемую при подъеме тела весом 40Н на высоту 120 см Дж
Физика
Определить работу совершаемую при подъеме тела весом 40Н на высоту 120 см Дж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=Р*h= 440Н *1,2м= 48 Дж
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