Определить работу совершаемую при подъеме тела весом 40Н на высоту 120 см Дж

Физика
Определить работу совершаемую при подъеме тела весом 40Н на высоту 120 см Дж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=Р*h= 440Н *1,2м= 48 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Что можно увидеть было в Москве при Иване 3
Ответить
Математика
Какие из утвержений верны площадь квадрата равна произвндению его диагоналей в п??раллелограме есть 2 равных угла у любой трапеции боковые стороны ...
Ответить
Русский язык
Разделите указанные звуки на 2 группы ц, г, у, а, ш, с, й, и, з.одну из выделенных тобой групп можно разделить еще на две группы.Преложи два способ...
Ответить
Математика
Чему равно значение выражения a-b+17, если a+5=b?
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ. Нужно поставить глаголы в правильном времени : либо past simple, либо present perfect
Ответить