Найдите значение а , если -а + 2 1/3 = 3 2/15

Алгебра
Найдите значение а , если -а + 2 1/3 = 3 2/15
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