Как вы думаете, почему пожарные заливают огонь водой или пеной?
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Как вы думаете, почему пожарные заливают огонь водой или пеной?
Ответ(ы):
Гость:
Вода или пена предотвращает поступление кислорода, т.к. именно кислородом обеспечивается горение. Нет доступа кислорода - огонь перестаёт гореть.
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