А) за каждый час первая труба наполняет 1/2 бассейна, а вторая 1/3 бассейна. Какую час??ь бассейна заполняют вместе трубы за 1 час? Ребят я умоляю вас решите Это СРОЧНО!!!!!!(

Математика

А) за каждый час первая труба наполняет 1/2 бассейна, а вторая 1/3 бассейна. Какую час??ь бассейна заполняют вместе трубы за 1 час? Ребят я умоляю вас решите Это СРОЧНО!!!!!!(

Автор: Гость