А) за каждый час первая труба наполняет 1/2 бассейна, а вторая 1/3 бассейна. Какую час??ь бассейна заполняют вместе трубы за 1 час? Ребят я умоляю вас решите Это СРОЧНО!!!!!!(
Математика
А) за каждый час первая труба наполняет 1/2 бассейна, а вторая 1/3 бассейна. Какую час??ь бассейна заполняют вместе трубы за 1 час? Ребят я умоляю вас решите Это СРОЧНО!!!!!!(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+1/3=5/6 бассейна - за час вместе
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