Как ты понимаешь образное выражение Бегай целый день как окаянный
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Как ты понимаешь образное выражение Бегай целый день как окаянный
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Гость:
Работай очень усердно и старайся
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