В крации строение папоротника
Биология
В крации строение папоротника
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Гость:
Корневище-деревянистое с придаточными корнями Листья-крупные,рассеченные-функции фотосинтеза и спороношения (Сост из листовых пластинок,"перо"листа,черешок листая) Стебель-укороченный слабо развит
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