ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА будет ли являться соучастником преступления 15 летний иван который помог совершить кражу имущества из квартиры 12 летнему николаю,обоснуйте свой ответ

Право
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА будет ли являться соучастником преступления 15 летний иван который помог совершить кражу имущества из квартиры 12 летнему николаю,обоснуйте свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впринципе да потому что ты помогал помощь в огробление это уже соучастие так что вот
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