Помогите пожалуйста нужно сообщение про зощенко

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Михаи́л Миха́йлович Зо́щенко (28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург[1] — 22 июля 1958, Сестрорецк) — русский писатель советского периода, драматург, сценарист, переводчик. Признанный классик русской литературы. Михаил Михайлович Зощенко родился наПетроградской стороне, в доме № 4, кв. 1, по Большой Разночинной улице, был записан в метрическую книгу церкви Святой Мученицы царицы Александры (при Доме призрения бедности императрицы Александры Федоровны). Отец — художник Михаил Иванович Зощенко (из полтавских дворян, 1857—1907). Мать — Елена Осиповна (Иосифовна) Зощенко (урождённая Сурина, русская, дворянка, 1875—1920), до замужества была актрисой, печатала рассказы в газете «Копейка».