Укажите лингвистическое название слов, которые лежат в основе создания стилистической фигуры, построенной на резком противопоставлении слов с противоположным значением а)синонимы Б)антонимы в)омонимы Г)паронимы

Русский язык

Укажите лингвистическое название слов, которые лежат в основе создания стилистической фигуры, построенной на резком противопоставлении слов с противоположным значением а)синонимы Б)антонимы в)омонимы Г)паронимы

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