Укажите лингвистическое название слов, которые лежат в основе создания стилистической фигуры, построенной на резком противопоставлении слов с противоположным значением а)синонимы Б)антонимы в)омонимы Г)паронимы
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Укажите лингвистическое название слов, которые лежат в основе создания стилистической фигуры, построенной на резком противопоставлении слов с противоположным значением а)синонимы Б)антонимы в)омонимы Г)паронимы
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Гость:
Равильный ответ ] Б антонимы
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