Укажите лишнее и почему: 1. 1.сытый голодного не разумеет. 2.я прмню чудное мгновенье.. 3.люблю грозу в начале мая. 2. 1.мороз и солнце ;день чудесный! 2.кругом не было ни души. 3.чему быть,того не миновать. 3. 1.даренрм...

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Укажите лишнее и почему: 1. 1.сытый голодного не разумеет. 2.я прмню чудное мгновенье.. 3.люблю грозу в начале мая. 2. 1.мороз и солнце ;день чудесный! 2.кругом не было ни души. 3.чему быть,того не миновать. 3. 1.даренрму коню в зубы не смотрят. 2.люблю тебя,Петра творенья! 3.от добра добра не ищут.

Автор: Гость