Укажите наименьшую дробь со знаменателем 7, большую 1/3, но меньшую 2/3

Математика
Укажите наименьшую дробь со знаменателем 7, большую 1/3, но меньшую 2/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7. Приведем 3/7 и 1/3 к общему знаменателю: 9/21 > 7/21 - значит верно. Если взять 2/7 и привести к общему знаменателю с 1/3: 6/21 < 7/21, значит 3/7 - наименьшая, дробь с знаменателем 7, которая больше 1/3 и меньше 2/3.
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