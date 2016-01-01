Укажите номера верных утверждений: а)Если расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу,то эта прямая- касательная к окружности б)Через любые 2 точки плоскости можно провести не менее одной прямой в)Сумма углов чет...

Геометрия

Укажите номера верных утверждений: а)Если расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу,то эта прямая- касательная к окружности б)Через любые 2 точки плоскости можно провести не менее одной прямой в)Сумма углов четырёхугольников равна 180 градусов г)Ромб- это параллелограмм,у которого все стороны равны между собой д)Если при пересечении двух прямых третьей внутренние односторонние углы равны,то прямые перпендикулярны

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