Укажите предложение, в котором средством выразительности является гипербола. 1) ??ачались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о стену, словно просил защиты от непогоды. 2) Он жил всеми своими ...
Русский язык
Укажите предложение, в котором средством выразительности является гипербола. 1) ??ачались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о стену, словно просил защиты от непогоды. 2) Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу, луне, ветру, дождю. 3) Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые прилипали к стёклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. 4) И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зелёному телу, как он зашатался, мгновение подумал и рухнул на новую улицу, перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной обвальной листвой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной обвальной листвой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
could you answer the following questions about Thanksgiving Day? 1. When did people celebrate this holidays for the first time and why did they d...
Русский язык
Математика