Укажите предложение, в котором средством выразительности является гипербола. 1) ??ачались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о стену, словно просил защиты от непогоды. 2) Он жил всеми своими ...

Русский язык
Укажите предложение, в котором средством выразительности является гипербола. 1) ??ачались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о стену, словно просил защиты от непогоды. 2) Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу, луне, ветру, дождю. 3) Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые прилипали к стёклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая. 4) И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зелёному телу, как он зашатался, мгновение подумал и рухнул на новую улицу, перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной обвальной листвой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) перекрыв её во всю ширину шумящей зелёной обвальной листвой.
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