Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 1) Это был светлячок – маленькая букашечка, и пел он свою незатейливую песенку о том, что видел... 2) Птицы замолчали, уступив место нашему герою. 3...

Русский язык
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 1) Это был светлячок – маленькая букашечка, и пел он свою незатейливую песенку о том, что видел... 2) Птицы замолчали, уступив место нашему герою. 3) Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, годы; светлячок постарел, потускнел, друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались. 4) Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) "безжалостно пожирая" - "безжалостно" здесь - эпитет
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