Каким членом предложения является слово КО МНЕ
Русский язык
Каким членом предложения является слово КО МНЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельства , потому что отвечает на вопрос "куда?"
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