На каких строчках записаны слова из которых можно составить предложения? составь и запиши предложения .
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На каких строчках записаны слова из которых можно составить предложения? составь и запиши предложения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Молодые воробышки прыгают по дорожке. 4. Воробьи весело чирикают.
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