Три пары носков стоят 24 р. сколько пар носков можно купить на 40 р?
Математика
Три пары носков стоят 24 р. сколько пар носков можно купить на 40 р?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна пара носков стоит 24/3 = 8 р. 40р = 8р * 5, ответ: 5 пар носков.
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