Напишите цифры словами не прошёл по 1050 комнатам
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Напишите цифры словами не прошёл по 1050 комнатам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не прошёл по тысяча пятидесятым комнатам. Наверное так
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