Нужно сочинение на тему:Роль велосипеда в городе
Русский язык
Нужно сочинение на тему:Роль велосипеда в городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое велосипед? Велосипед - это колесное транспортное средство, которое в движение приводится человеком. Зачем велосипед в городе? Это экологически чистый транспорт. Он не загрязняет окружающую среду. Велосипед не издает много шума и на нем можно везде проехать. Транспортные пробки ему не страшны. Правда есть несколько проблем. Одна из них - это отсутствие в городах специально отведенных полос, которые называются велосипедными дорожками. Проблема вторая - нет парковочных мест для велосипедов. Третья проблема - пешеходы не воспринимают велосипед как транспортное средство и не пропускают его. Также и автомобилисты с велосипедистами не считаются. Если бы правительство задумалось о том как решить эти проблемы и велосипед приравняли к транспортному средству, то аварий на дорогах было бы меньше. Количество человеческих жертв и пострадавших тоже уменьшилось. Большой плюс - улучшение экологической среды!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1. Операция над фрагментом с целью его последующего повторения (11 букв) 2. Операция открытия документа (8 букв) 3. Минимальная единица текста ...
Английский язык
Постройте отрицательные и вопросительные предложения. (альтернативный, разделит??льный, специальные и общий вопросы) 1. We went to New York last...
Русский язык
Українська мова