Нужно сочинение на тему:Роль велосипеда в городе

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Нужно сочинение на тему:Роль велосипеда в городе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое велосипед? Велосипед - это колесное транспортное средство, которое в движение приводится человеком. Зачем велосипед в городе? Это экологически чистый транспорт. Он не загрязняет окружающую среду. Велосипед не издает много шума и на нем можно везде проехать. Транспортные пробки ему не страшны. Правда есть несколько проблем. Одна из них - это отсутствие в городах специально отведенных полос, которые называются велосипедными дорожками. Проблема вторая - нет парковочных мест для велосипедов.  Третья проблема - пешеходы не воспринимают велосипед как транспортное средство и не пропускают его. Также и автомобилисты с велосипедистами не считаются. Если бы правительство задумалось о том как решить эти проблемы и велосипед приравняли к транспортному средству, то аварий на дорогах было бы меньше. Количество человеческих жертв и пострадавших тоже уменьшилось. Большой плюс - улучшение экологической среды!
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