Ответьте, пожалуйста. What everyday Russian traditions do you know?

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Ответьте, пожалуйста. What everyday Russian traditions do you know?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Wash hands before eating. 2) On Saturday, go to the bath. 3) On Sunday to go to the religious buildings
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