Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! упростите выражение 2(2-х)(х^2+ 2х)+(2х^2-4х)(х+2) Найдите е??о значение при х = 1 целая 1/7 И варианты ответов а.) 0 б.) 1 целая 1/7 в.) 1 г.) 1/7 Заранее спасибо!

Математика

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! упростите выражение 2(2-х)(х^2+ 2х)+(2х^2-4х)(х+2) Найдите е??о значение при х = 1 целая 1/7 И варианты ответов а.) 0 б.) 1 целая 1/7 в.) 1 г.) 1/7 Заранее спасибо!

Автор: Гость