Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! упростите выражение 2(2-х)(х^2+ 2х)+(2х^2-4х)(х+2) Найдите е??о значение при х = 1 целая 1/7 И варианты ответов а.) 0 б.) 1 целая 1/7 в.) 1 г.) 1/7 Заранее спасибо!
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! упростите выражение 2(2-х)(х^2+ 2х)+(2х^2-4х)(х+2) Найдите е??о значение при х = 1 целая 1/7 И варианты ответов а.) 0 б.) 1 целая 1/7 в.) 1 г.) 1/7 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 значит ответ под буквой а)
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