сколько на свете бабочек

Гость: Гость:

В отряде чешуекрылых примерно 18 тысяч известных науке видов булавоусых бабочек(они же дневные) и 147 видов разноусых(моль и ночные бабочке) В итоге где-то 125 тысяч видов бабочек)вот так-то:)