сколько на свете бабочек
География
сколько на свете бабочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отряде чешуекрылых примерно 18 тысяч известных науке видов булавоусых бабочек(они же дневные) и 147 видов разноусых(моль и ночные бабочке) В итоге где-то 125 тысяч видов бабочек)вот так-то:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Составьте текст в котором содержится обращение к официальному лицу или почетному гостю с приглашением на школьный праздник
Математика
Округлите дроби: а) 2,781; 3,1423; 203,962; 80,46 до десятых; б) 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455 до сотых; в) 167,1; 3085,04; 444,4; ...