Составьте текст в котором содержится обращение к официальному лицу или почетному гостю с приглашением на школьный праздник

Гость: Гость:

Дорогая Соня! Приглашаю тебя на школьный праздник!!! Мы будем отмечать Новый год!! Сначала будет представление, после этого мы будем танцевать разные новогодние танцы!!! Начало в 18:00. Ждем тебя!!! Ты наша самая главная гостья!!!! :)