Составьте текст в котором содержится обращение к официальному лицу или почетному гостю с приглашением на школьный праздник

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Составьте текст в котором содержится обращение к официальному лицу или почетному гостю с приглашением на школьный праздник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая Соня! Приглашаю тебя на школьный праздник!!! Мы будем отмечать Новый год!! Сначала будет представление, после этого мы будем танцевать разные новогодние танцы!!! Начало в 18:00. Ждем тебя!!! Ты наша самая главная гостья!!!! :)
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