Округлите дроби: а) 2,781; 3,1423; 203,962; 80,46 до десятых; б) 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455 до сотых; в) 167,1; 3085,04; 444,4; 300,7; 137 до десятков. плес.

Математика

Округлите дроби: а) 2,781; 3,1423; 203,962; 80,46 до десятых; б) 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455 до сотых; в) 167,1; 3085,04; 444,4; 300,7; 137 до десятков. плес.

Автор: Гость