Округлите дроби: а) 2,781; 3,1423; 203,962; 80,46 до десятых; б) 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455 до сотых; в) 167,1; 3085,04; 444,4; 300,7; 137 до десятков. плес.

Математика
Округлите дроби: а) 2,781; 3,1423; 203,962; 80,46 до десятых; б) 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455 до сотых; в) 167,1; 3085,04; 444,4; 300,7; 137 до десятков. плес.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2,8; 3,1; 204,9; 80,5. б) 0,07; 1,36; 10,08; 76,54; 4,46 в) 170; 3090; 440; 300; 140
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