Помогите пожалуйста срочно надо 684 только первое задание
Математика
Помогите пожалуйста срочно надо 684 только первое задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=3/10+7/100+9/1000=0.3+0.07+0.009=0.379
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