К какой части речи относятся выделенные слова? Я коня водой ПОЮ, Песню солнышку ??ОЮ. Ты свети, свети СВЕТИЛО, Я хочу, чтоб ты СВЕТИЛО.
Русский язык
К какой части речи относятся выделенные слова? Я коня водой ПОЮ, Песню солнышку ??ОЮ. Ты свети, свети СВЕТИЛО, Я хочу, чтоб ты СВЕТИЛО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол, глагол,существительное,глагол
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