К какой части речи относятся выделенные слова? Я коня водой ПОЮ, Песню солнышку ??ОЮ. Ты свети, свети СВЕТИЛО, Я хочу, чтоб ты СВЕТИЛО.

Русский язык

К какой части речи относятся выделенные слова? Я коня водой ПОЮ, Песню солнышку ??ОЮ. Ты свети, свети СВЕТИЛО, Я хочу, чтоб ты СВЕТИЛО.

Автор: Гость