Литература 6 класс Коровина ч.2 К. Симонов. "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..." Вопрос: почему, воспроизводя образ родины, поэт - городской житель, повторяет слова "деревни, деревни, деревни с погостами..."?
Литература
Литература 6 класс Коровина ч.2 К. Симонов. "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..." Вопрос: почему, воспроизводя образ родины, поэт - городской житель, повторяет слова "деревни, деревни, деревни с погостами..."?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симонов в своём произведении "Ты помнишь, Алёша дороги Смоленщины" воспевает деревенские образы, поскольку СССР, являясь индустриальной по своему типу развития, имел на своей территории большое количество деревень, которые были сожжены или уничтожены в результате военных событий.
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