Подберите пожалуйста поговорки и пословицы о значимости жизни человека

Другие предметы
Подберите пожалуйста поговорки и пословицы о значимости жизни человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь любит того, кто любит ее. Жизнь без цели - пустая жизнь. Жизнь дана на добрые дела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Угол параллелограмма равен 120 градусов большая диагональ 14 сантиметров одна из сторон 10 сантиметров Найдите периметр и площадь параллелограмма
Ответить
Математика
При ремонте железнодорожного полотна бригада рабочих меняет за день 350м рельсов.За сколько дней бригада рабочих заменит полотно на участке длиной ...
Ответить
Математика
Круг разбили на 5 равных частей. Заштрихованы 5/5 долей круга, т.е. ?????
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение:1/3x-2-x^2=3/7x-4-3x^2
Ответить
Литература
ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) ...
Ответить