Подберите пожалуйста поговорки и пословицы о значимости жизни человека
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Подберите пожалуйста поговорки и пословицы о значимости жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь любит того, кто любит ее. Жизнь без цели - пустая жизнь. Жизнь дана на добрые дела.
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