Круг разбили на 5 равных частей. Заштрихованы 5/5 долей круга, т.е. ?????

Математика
Круг разбили на 5 равных частей. Заштрихованы 5/5 долей круга, т.е. ?????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть весь круг заштрихован.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение:1/3x-2-x^2=3/7x-4-3x^2
Ответить
Литература
ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) ...
Ответить
История
В каком веке Русь окончательно освободилась от власти Золотой Орды? Не в году, а в ??еке. Спасибо.
Ответить
Биология
ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР, ПОЖАЛУЙСТА! (можно не один:) ) Значение земноводных: 2. Регулиру??т численность беспозвоночных животных.
Ответить
Русский язык
Установите, какому русскому слову соответствует Х. мочить : успокаивать : Х = вымок??уть : успокоиться : наесться
Ответить