Круг разбили на 5 равных частей. Заштрихованы 5/5 долей круга, т.е. ?????
Математика
Круг разбили на 5 равных частей. Заштрихованы 5/5 долей круга, т.е. ?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть весь круг заштрихован.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) ...
История
Биология
ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР, ПОЖАЛУЙСТА! (можно не один:) ) Значение земноводных: 2. Регулиру??т численность беспозвоночных животных.