Установите, какому русскому слову соответствует Х. мочить : успокаивать : Х = вымок??уть : успокоиться : наесться

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Это похоже на пропорции в математике ) мочить : успокаивать : Х = вымокнуть : успокоиться : наесться в первой части - глаголы несовершенного вида,невозвратные,без приставок во второй -совершенного вида,с приставками,возвратные наесться- глагол совершенного вида,возвратный.с приставкой по аналогии с остальными находим ему в пару глагол несовершенного вида,невозвратный,без приставки наесться - ЕСТЬ Х=ЕСТЬ