ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) Марс
Литература
ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) Марс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Юпитер правильный ответ.
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