ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) Марс

Литература

ДАЙТЕ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЖАЛУЙСТА!! Я ПРОСТО НЕ УВЕРЕНА) ЯК звали друга Леграна??( Золотий жук, Едгард Аллан По) А)Марк. Б) Том. В) Юпітер. Г) Марс

Автор: Гость