ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР, ПОЖАЛУЙСТА! (можно не один:) ) Значение земноводных: 2. Регулиру??т численность беспозвоночных животных.
Биология
ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР, ПОЖАЛУЙСТА! (можно не один:) ) Значение земноводных: 2. Регулиру??т численность беспозвоночных животных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поедают вредных позвоночных для человека....могут быть использованы в пищу людьми ( как деликотес ) ......используются как лабораторные животные ( для биологических и медицинских исследований ...).....составляют некоторую часть рациона разнообразных видов животных ....являються частью биологического фильтра своей окружающей среды ...)))
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