ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР, ПОЖАЛУЙСТА! (можно не один:) ) Значение земноводных: 2. Регулиру??т численность беспозвоночных животных.

Гость: Гость:

Поедают вредных позвоночных для человека....могут быть использованы в пищу людьми ( как деликотес ) ......используются как лабораторные животные ( для биологических и медицинских исследований ...).....составляют некоторую часть рациона разнообразных видов животных ....являються частью биологического фильтра своей окружающей среды ...)))