В каком веке Русь окончательно освободилась от власти Золотой Орды? Не в году, а в ??еке. Спасибо.
История
В каком веке Русь окончательно освободилась от власти Золотой Орды? Не в году, а в ??еке. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобождение Руси от татаро-монгольского иго произошло в 1480 г. (битва реке Угре), т.е. в 15 веке в правление Ивана 3.
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