В каком веке Русь окончательно освободилась от власти Золотой Орды? Не в году, а в ??еке. Спасибо.

История

В каком веке Русь окончательно освободилась от власти Золотой Орды? Не в году, а в ??еке. Спасибо.

Автор: Гость