Помогите решить уравнение:1/3x-2-x^2=3/7x-4-3x^2
Математика
Помогите решить уравнение:1/3x-2-x^2=3/7x-4-3x^2
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