При ремонте железнодорожного полотна бригада рабочих меняет за день 350м рельсов.За сколько дней бригада рабочих заменит полотно на участке длиной 21км?

Математика

При ремонте железнодорожного полотна бригада рабочих меняет за день 350м рельсов.За сколько дней бригада рабочих заменит полотно на участке длиной 21км?

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