Угол параллелограмма равен 120 градусов большая диагональ 14 сантиметров одна из сторон 10 сантиметров Найдите периметр и площадь параллелограмма

Геометрия
Угол параллелограмма равен 120 градусов большая диагональ 14 сантиметров одна из сторон 10 сантиметров Найдите периметр и площадь параллелограмма
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме косинусов 14²=10²+х²-2·10·х·сos120° 196=100+x²-2·10·x·(-1/2) x²+10x-96=0 D=100-4·(-96)=100+384=484=22² x=(-10+22)/2=6  второй корень отрицательный Вторая сторона 6 см Р=2(10+6)=32 см S=10·6·sin120°=60·√3/2=30√3 кв. см
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