Что за формулы 7 класс ? 1)h=gm 2)p=pgh 3)m=v*p 4)g=9.8 5)F=(н*кг)
Физика
Что за формулы 7 класс ? 1)h=gm 2)p=pgh 3)m=v*p 4)g=9.8 5)F=(н*кг)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сила тяжести 2)Давление гидростатическое судя по всему 3)Определение массы через объем и плотность 4)Ускорение свободного падения 5)1 Ньютон равняется н*кг
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