Начертите в тетради координатный луч с единичным отрезком 10см.отметьте на нем точки которые соответсивуют числам03, 05, 0,75, 1,2, 1,8; 2,25

Математика

Начертите в тетради координатный луч с единичным отрезком 10см.отметьте на нем точки которые соответсивуют числам03, 05, 0,75, 1,2, 1,8; 2,25

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