Начертите в тетради координатный луч с единичным отрезком 10см.отметьте на нем точки которые соответсивуют числам03, 05, 0,75, 1,2, 1,8; 2,25
Математика
Начертите в тетради координатный луч с единичным отрезком 10см.отметьте на нем точки которые соответсивуют числам03, 05, 0,75, 1,2, 1,8; 2,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы отметить число 2,25 надо от числа 2 отсчитать еще 5 клеточек.
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