На каком материке протекает северная Двина
Геометрия
На каком материке протекает северная Двина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река на севере Европейской части России- Материк Евразия.
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