ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ДАНО! Сколько литров водорода н.у. и граммов оксида меди(2) необходимо для получения 1,28 г восстановленной меди? 15 БАЛЛОВ

Химия

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ДАНО! Сколько литров водорода н.у. и граммов оксида меди(2) необходимо для получения 1,28 г восстановленной меди? 15 БАЛЛОВ

Автор: Гость