ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ДАНО! Сколько литров водорода н.у. и граммов оксида меди(2) необходимо для получения 1,28 г восстановленной меди? 15 БАЛЛОВ

Химия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ДАНО! Сколько литров водорода н.у. и граммов оксида меди(2) необходимо для получения 1,28 г восстановленной меди? 15 БАЛЛОВ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO + H2 = Cu + H2O n(Cu)= 1,28 : 64 = 0,02 моль = n (Cu) = n(H2) m(CuO)= 80 * 0.02 =1,6 г  V(H2)= 0.02 * 22.4 =0.448 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Процесс перемещения иудейского народа из Египта в землю обетованную
Ответить
Русский язык
Помогите ребята пожалуйста
Ответить
Литература
Литература 6 класс Коровина ч.2 К. Симонов. "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..." Вопрос: почему, воспроизводя образ родины, поэт - городск...
Ответить
Алгебра
2•1/3•3•xy. Заранее спасибо
Ответить
Физика
Что за формулы 7 класс ? 1)h=gm 2)p=pgh 3)m=v*p 4)g=9.8 5)F=(н*кг)
Ответить