ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ДАНО! Сколько литров водорода н.у. и граммов оксида меди(2) необходимо для получения 1,28 г восстановленной меди? 15 БАЛЛОВ
Химия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВМЕСТЕ С ДАНО! Сколько литров водорода н.у. и граммов оксида меди(2) необходимо для получения 1,28 г восстановленной меди? 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO + H2 = Cu + H2O n(Cu)= 1,28 : 64 = 0,02 моль = n (Cu) = n(H2) m(CuO)= 80 * 0.02 =1,6 г V(H2)= 0.02 * 22.4 =0.448 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Литература 6 класс Коровина ч.2 К. Симонов. "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..." Вопрос: почему, воспроизводя образ родины, поэт - городск...
Алгебра