Из 1800 кг сахарной свеклы можно получить 320 кг сахара . какую часть веса сахарной св??клы составлят вес сахара?
Математика
Из 1800 кг сахарной свеклы можно получить 320 кг сахара . какую часть веса сахарной св??клы составлят вес сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320/1800=32/180=16/90=8/45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Задан алгоритм: x = –32; z = x + 50; y = 2*z – x; x = y / 4; y = z / (x + 1); Напечатать значения x, y. 1. Определить тип вычислительного про...
Геометрия
Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность =45см. Найдите сторону правильного шестиугольника, вписанного в эту окружность.
Математика
Математика