Из 1800 кг сахарной свеклы можно получить 320 кг сахара . какую часть веса сахарной св??клы составлят вес сахара?

Математика
Из 1800 кг сахарной свеклы можно получить 320 кг сахара . какую часть веса сахарной св??клы составлят вес сахара?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320/1800=32/180=16/90=8/45
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