В выражении 16x^5y^3+12x^2y^6 вынесете за скобки множитель 4x^2y^3

Алгебра
В выражении 16x^5y^3+12x^2y^6 вынесете за скобки множитель 4x^2y^3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x²y³(4x³+3y³) ----------------------------------
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