Помогите пожалуйста!!! FeO- Fe3(Po)4, FeO- Fe3(Po)4, FeCl2-Fe3(Po)4. ПОМОГИТЕ 15 БАЛЛОВ
Химия
Помогите пожалуйста!!! FeO- Fe3(Po)4, FeO- Fe3(Po)4, FeCl2-Fe3(Po)4. ПОМОГИТЕ 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3FeO + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O 2) 2Na3PO4 + 3FeCl2 = Fe3(PO4)2 + 6NaCl 3) 6 Fe + 2 H3PO4 = 2 Fe3(PO4) + 3 H2
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